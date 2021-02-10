УрФУ намерен открыть пункт вакцинации иностранных студентов

Ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров инициировал обращение в федеральный оперативный штаб с просьбой помочь организовать вакцинацию иностранных студентов и преподавателей, сообщили в пресс-службе университета. Господин Кокшаров отметил, что УрФУ готов провести вакцинацию отечественной вакциной «Спутник V» в собственной медсанчасти.

В УрФУ обучается более четырех тыс. иностранных студентов из 100 стран мира. Около 2,5 тыс. из них сейчас живут в общежитиях университета.

С начала пандемии в Свердловской области COVID-19 подтвердился у 73 664 человек. Более 66 тыс. пациентов выздоровели. От коронавируса умер 2 171 больной.