Депутаты поправят закон о выборах Госдумы

Комитет Госдумы по регламенту рассмотрит сегодня поправки к законопроекту о блокировке незаконной агитации в интернете. Ко второму чтению единороссы добавили в проект нормы, подразумевающие внесение аналогичных изменений в закон о выборах Госдумы.

Напомним, инициативу внесла группа депутатов от «Единой России» во главе с председателем комитета по регламенту Ольгой Савастьяновой и руководителем комитета по информационной политике Александром Хинштейном. Законопроект дает право Роскомнадзору по запросу Центризбиркома и региональных избиркомов блокировать со дня назначения выборов до истечения пяти дней после объявления их результатов предвыборную агитацию, размещенную в интернете с нарушением избирательного законодательства (например, агитация в «день тишины» или публикация социологических опросов накануне выборов).

В первом чтении проект был принят 23 декабря, ЛДПР и КПРФ за него не голосовали, а голоса депутатов от «Справедливой России» разделились: например, зампред фракции Олег Шеин назвал этот законопроект «сюрреалистическим», так как он вынуждает всех пользователей интернета, прежде чем написать на своей странице о симпатиях к какому-либо кандидату или партии, уведомлять об этом избирком.

Тот же состав авторов-единороссов предложил ко второму чтению ряд поправок (есть в распоряжении “Ъ”), которые комитет сегодня намерен поддержать. В частности, аналогичные изменения будут внесены в закон о выборах депутатов Госдумы. В нем, как и в законе об основных гарантиях избирательных прав, будет указано, что особенности изготовления и распространения агитационных материалов могут быть установлены Центризбиркомом. В законе также появится норма о том, что предвыборная агитация может проводиться в интернете.

Кроме того, авторы уточняют, что обращаться в Роскомнадзор может комиссия, которая организует выборы в органы власти федеральной территории. Порядок обращения избиркомов по этому вопросу будет устанавливать ЦИК. Удалить незаконные агитматериалы владелец информационного ресурса должен будет в течение суток с момента получения уведомления.

Мария Макутина