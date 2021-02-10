Кузбасская топливная компания увеличила объем поставок угля на внутренний рынок

«Кузбасская топливная компания» (КТК) увеличила на 6% в 2020 году поставки каменного энергетического угля марки «Д» на внутренний рынок — до 3,1 тыс. т (в 2019 году — 2,9 тыс. т). «В 2020 году на внутреннем рынке наиболее активным спросом кузбасский каменный уголь пользовался в сегментах большой энергетики, ЖКХ и частных домохозяйств»,— сообщает пресс-служба компании. Отмечается, что КТК увеличила отгрузки, в том числе, на нужды крупных энергетических предприятий и холдингов.

«Поскольку рынок угля цикличен, можно спрогнозировать, что его ценовое дно пройдено в 2020 году, и в 2021 году рынок будет идти вверх. Говоря о внутреннем рынке, мы ожидаем 25-30% прирост объемов сбыта в 2021 году по сравнению с 2020 годом»,— сообщили в КТК.

В составе ПАО «Кузбасская топливная компания» — пять угольных разрезов в Кемеровской области, две обогатительные фабрики, железнодорожная инфраструктура. Компания обеспечивает углем более 400 тыс. домохозяйств и 1 тыс. муниципальных и коммерческих котельных. В 2019 году “Ъ” сообщил, что акционеры группы «Сафмар» приобрели 67% в КТК. Совокупно этот пакет по биржевой цене на тот момент стоил около 13 млрд руб.

Оксана Павлова