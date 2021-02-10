Суд отправил на принудительное лечение уфимку, основавшую секту

Свердловский областной суд признал 49-летнюю уфимку Земфиру Гайнуллину виновной в создании религиозного объединения, связанного с насилием над гражданами (ч.1 ст.239 УК), умышленном причинении тяжкого вреда (ч.3 ст.111 УК), подстрекательстве к истязанию несовершеннолетних (ч.4 ст.33, ч.2 ст.117 УК) и неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ч.4 ст.33, ст.156 УК), пособничестве в убийстве малолетнего (ч.5 ст.33, ч.2 ст.105 УК РФ) и оскорблении чувств верующих (ч.1 ст.148 УК). По решению суда, женщине назначено принудительное лечение, сообщает управление СКР по Свердловской области.

Такой приговор связан с тем, что экспертиза установила у госпожи Гайнуллиной хроническое психическое расстройство.

Как установило следствие, Земфира Гайнуллина создала в Екатеринбурге секту «Ученики Иисуса Христа» и требовала от своих последователей избивать детей «за нарушение установленного порядка и правил нахождения в объединении». В ноябре 2019 года один из последователей секты убил своего сына, а затем спрятал тело в лесном массиве. Месяц спустя мужчину задержали в Уфе.

Анна Соколова