Московский кредитный банк заключил соглашение о финансировании экологических проектов УГМК

Московский кредитный банк (МКБ) заключил соглашение с УГМК, предусматривающее возможность финансирования реализации ESG-проектов компании, сообщили в пресс-службе УГМК. Кредитные ресурсы могут быть направлены на поддержание экологических инициатив УГМК в регионах присутствия производственных активов.

«За последние 10 лет предприятия УГМК снизили объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 25%. Доля оборотного водоснабжения предприятий УГМК достигла 85%. Суммарные затраты на природоохранные мероприятия за последние 10 лет составили более 30 млрд руб. Нам приятно, что наши партнеры разделяют наши цели и активно внедряют инструменты, способствующие их достижению», — заявил генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

Уральская горно-металлургическая компания — российский горно-металлургический холдинг, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Помимо этого, предприятия УГМК производят свинец, селен, теллур, медный и никелевый купорос, другие виды попутной продукции.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно о том, что МКБ подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о покупке 100% ООО КБ «Кольцо Урала», одного из активов УГМК. По словам Андрея Козицына, переговоры о сделке шли с весны 2020 года.