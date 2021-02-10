ВТБ: господдержка увеличила продажи автокредитов в Нижегородской области в 1,5 раза

За январь 2021 года ВТБ в Нижегородской области выдал более 230 автокредитов на сумму свыше 214 млн рублей. Это на 55% по количеству и более чем в 2 раза по объему выше результатов января 2020 года. Важную роль в восстановлении спроса после пандемии играет программа господдержки: на нее приходится треть объема в общих продажах января в Нижегородской области. Средний чек по автокредиту в регионе вырос почти на 30% и достиг 934 тыс. рублей.

В целом по стране ВТБ за первый месяц года выдал 7,3 тысячи автокредитов на сумму более 7 млрд рублей. Это на 30% по количеству и на 60% по объему выше результатов января 2020 года. При этом доля программы господдержки в общих продажах января превысила 40%.

«Решение о продлении условий госпрограммы по автокредитованию на 2021 год стало серьезным фактором, повлиявшим на резкий рост продаж в начале этого года. Клиентов привлекает 10%-ный дисконт от стоимости нового автомобиля (в регионах ДФО скидка увеличивается до 25%), расширенные лимиты по цене транспортного средства, а также дополнительные льготы для социальных категорий граждан. Только в январе ВТБ выдал по ней 3 тысячи кредитов на 2 млрд рублей, что в 4,5 раза больше, чем в январе 2020 года. С учетом потенциального роста цен на автомобили в 2021 году продление госпрограммы является своевременным и разумным решением, способным поддержать продажи новых транспортных средств для населения», – отметил Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ.

В общем объеме выдач наибольшую динамику по сравнению с прошлым январем показали кредиты на новые автомобили – их доля составила более 85%, за год увеличившись в полтора раза по числу сделок и в 1,8 раза по объему. При этом существенно – в 6 раз – выросла доля сделок без передачи авто в залог банку, что связано с запуском ВТБ в начале 2020 года специальной программы беззалогового автокредитования и последующим улучшением условий по ней.

Общий размер среднего чека по автокредиту в январе 2021 года вырос в сравнении с прошлым январем на четверть и превысил 970 тыс. рублей. При этом в Санкт-Петербурге он составил 1,2 млн руб., изменившись по сравнению с январем 2020 года на 30%. Самыми популярными марками у клиентов являются LADA, Hyundai и KIA. Городами-лидерами по объемам выданных автокредитов в январе стали также Москва (2,2 млрд руб.), Санкт-Петербург (697 млн), Краснодар (345 млн), Казань (264 млн), Уфа (218 млн).

ВТБ входит в число лидеров в сегменте автокредитования. По итогам 2020 года банк выдал более 90 тыс. кредитов более чем на 80 млрд рублей. Портфель автокредитов ВТБ на начало 2021 г. превысил 115 млрд рублей.

Банк ВТБ (ПАО)