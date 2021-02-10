В Угличе браконьер за убийство трех лосей заплатил 720 тысяч рублей

В Ярославской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя города Углича, обвиняемого в незаконном отстреле трех лосей, сообщили в пресс-службе регионального отделения УМВД России. Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 258 УК РФ (Незаконная охота), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Причиненный ущерб составил 720 тыс. руб., что является особо крупным размером.

В ходе предварительного расследования установлено, что в ночное время 16 декабря 2020 года при движении на своем автомобиле по автодороге «Некоуз – Родионово – Октябрь» обвиняемый заметил на дороге трех лосей. Остановившись, мужчина достал из багажника карабин, принадлежащий ему на законных основаниях, так как он является охотником. При этом, не имея специального разрешения, мужчина произвел отстрел трех лосей-самцов.

О незаконном отстреле лосей стало известно правоохранительным органам. В УМВД отметили, что обвиняемый дал признательные показания и возместил материальный ущерб в размере 720 тыс. руб. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным постановлением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дарья Сабаева