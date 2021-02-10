Компанию, чья строительная конструкция смертельно травмировала женщину, признали недобросовестной

Подрядчика, выполнявшего работы в доме, возле которого упавшей конструкцией была смертельно травмирована женщина, включили в реестр недобросовестных организаций. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.

В январе 2021 года с предложением внести компанию в реестр обратился фонд капремонта Пермского края. По данным специалистов фонда, ООО «АудитЭнергоПроект» по итогам аукциона получило подряды на ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края. Все работы должны были быть выполнены к марту прошлого года, однако эти сроки компания сорвала. После этого контракт с подрядчиком расторгли.

Рассмотрев обращение фонда капремонта, Пермское УФАС России признало ООО «АудитЭнергоПроект» недобросовестным и приняло решение о включении этого общества в реестр недобросовестных подрядных организаций сроком на три года. «Резолютивная часть решения о включении сведений об ООО „АудитЭнергоПроект“ сегодня была оглашена. В течение трех рабочих дней будет издан соответствующий приказ, его мы направим в ФАС России, которая внесет сведения о компании в реестр недобросовестных подрядных организаций. Таким образом, в течение ближайших трех лет ООО „АудитЭнергоПроект“, а также всем организациям, где фигурирует его директор и учредители этой компании, будет запрещено участвовать в закупочных процедурах по капитальному ремонту жилого фонда»,— сообщил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, именно ООО «АудитЭнергоПроект» ремонтировало дом в центре Перми, на ул. Краснова, 26. Под рухнувшим строительным перекрытием, установленным возле дома, оказались 9 января 2021 года две жительницы Перми. Одна из них позже скончалась в больнице. СКР возбудил уголовное дело, своего поста лишился директор фонда капремонта.