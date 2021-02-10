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В Саратовской области возобновляют работу стационары реабилитационных центров

В Саратовской области продолжают снимать ограничения, введенные из-за распространения коронавируса.

В соответствии с постановлением правительства региона за подписью председателя правительства Романа Бусаргина, возобновляется работа ряда социальных учреждений. Речь идет об оказании услуг в стационарной форме в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями, в центре адаптации и реабилитации инвалидов, в отделении «Мать и дитя» социально-оздоровительного центра «Лазурный».

Марина Ковалева


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