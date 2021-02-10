Суд обязал «Тюменьмолоко» заплатить налог за модернизацию сырного производства

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа подтвердил законность доначисления ООО «Тюменьмолоко» 5,1 млн руб. налога на прибыль, а также соответствующих пеней и штрафа. В июне 2020 года арбитражный суд Тюменской области признал претензии налоговиков к производителю молока незаконными. Однако в октябре прошлого года законность доначисления «Тюменьмолоку» налога на прибыль подтвердил восьмой арбитражный апелляционный суд. Решение суда вступило в законную силу, но еще может быть обжаловано в Верховном суде.

Как указывается в материалах дела, в 2019 году ИФНС Тюмени № 3 провела в ООО «Тюменьмолоко» выездную проверку уплаты налогов за 2015 – 2017 годы. По ее итогам налоговая предложила молочному производителю дополнительно уплатить в бюджет НДФЛ в 1,1 млн руб., а также налог на прибыль 5,3 млн руб. и 2,4 млн руб. пеней и штрафов. Компания частично не согласилась с доначислениями и после безуспешного обжалования решения ИФНС в управлении ФНС Тюменской области обратилась в феврале 2020 года в суд.

В суде разбирался эпизод с доначислением налоговыми инспекторами ООО «Тюменьмолоко» налога на прибыль в 5,1 млн руб. и соответствующих ему пеней и штрафа. Налоговики посчитали, что «Тюменьмолоко» модернизировало цех сырного производства, а значит понесенные расходы увеличили стоимость основного средства и должны списываться в составе затрат через амортизационные отчисления. В свою очередь, юристы «Тюменьмолока» настаивали в суде, что речь идет о капитальном ремонте цеха сырного производства, а значит компания правомерно учла расходы по проведению ремонтно-строительных работ в порядке ст. 260 Налогового кодекса.

Арбитражный суд Тюменской области поддержал в споре налогоплательщика. Однако суды апелляционной и кассационной инстанций признали решение ИФНС о доначислении «Тюменьмолоку» налога на прибыль, пеней и штрафа законным. Спорные работы изначально были запланированы для нового производства, в частности для сырного цеха, что подтверждается документами, представленными налогоплательщиком в ходе выездной налоговой проверке, следует из материалов суда. «Совокупность произведенных работ является именно реконструкцией и модернизацией и обществом в рассматриваемом случае созданы объекты амортизируемого имущества в виде капитальных вложений в объект основных средств (статья 256 НК РФ)»,— подчеркнул восьмой арбитражный апелляционный суд.

По словам юриста юридической компании «Арбитраж.ру» Сергея Филиппова, при расчете налоговой базы по налогу на прибыль налогоплательщик вправе уменьшить полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в ст. 270 НК РФ). Например, расходы на ремонт основных средств. «Ключевой вопрос при определении судьбы расходов в подобных случаях — вопрос квалификации проведенных строительно-монтажных работ: ремонт или реконструкция. Главное финансовое ведомство разъясняло, что результатом реконструкции здания или строения является появление новых качественных или количественные параметров и характеристик у объекта. Вместе с тем, правоприменительная практика не выражает единства в подходах квалификации строительно-монтажных работ. Такое положение, само по себе, не способствует становлению правовой определенности, что и приводит к "калужской" и "казанской" законности. Это произошло и в деле ООО "Тюменьмолоко". Думается, что в подобных спорах фискальному органу, при возникновении объективных сомнений, следует привлекать к участию профильных экспертов, а не оставлять вопросы квалификации строительно-монтажных работ на разрешение налоговых инспекторов»,— отметил юрист.