Алтайские компании получили фальшивые письма «от главы региона»

Несколько предприятий Алтайского края получили поддельные письма, направленные якобы от главы региона Виктора Томенко, сообщила пресс-служба правительства региона в официальном Telegram-канале . В этих сообщениях неизвестные просят принять «участие во внебюджетном финансировании государственных программ». Губернатор, а также члены правительства региона с такими просьбами никогда не обращались, заявили в правительстве края и посоветовали в случае получения таких писем обращаться в полицию: «Эти письма являются фейками».

Екатерина Лукашевич