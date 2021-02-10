10 февраля, среда
Войти в профиль
Новосибирск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

Алтайские компании получили фальшивые письма «от главы региона»

Несколько предприятий Алтайского края получили поддельные письма, направленные якобы от главы региона Виктора Томенко, сообщила пресс-служба правительства региона в официальном Telegram-канале . В этих сообщениях неизвестные просят принять «участие во внебюджетном финансировании государственных программ». Губернатор, а также члены правительства региона с такими просьбами никогда не обращались, заявили в правительстве края и посоветовали в случае получения таких писем обращаться в полицию: «Эти письма являются фейками».

Екатерина Лукашевич


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

интервью

Профиль пользователя