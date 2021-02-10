«Южный Кузбасс» получил 22,4 млрд рублей убытков

ПАО «Южный Кузбасс» (входит в группу «Мечел») получило в прошлом году 22,45 млрд руб. чистых убытков против 4,9 млрд чистой прибыли в 2019 году.

Как следует из данных отчетности компании, выручка в 2020 году упала на 23,8% и составила 27,3 млрд руб. против 35,8 млрд годом ранее. Себестоимость продаж при этом практически не изменилась: 23,07 млрд против 23,18 млрд в 2019 году, а валовая прибыль сократилась почти в 3 раза — с 12,6 млрд руб. в 2019 году до 4,25 млрд.

Чистые убытки, как следует из отчетности, компания получила из-за большого объема «прочих расходов» (19,1 млрд руб.). В 2019 году «прочие расходы» (в них согласно российскому бухучету включаются среди прочего проценты по кредитам, убытки прошлых лет и др.) составляли только 4,3 млрд руб.

В прошлом году «Южный Кузбасс» увеличил добычу на 20%, до 10,4 млн т.

Игорь Лавренков, Кемерово