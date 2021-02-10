Россельхознадзор прогнозирует ухудшение ситуации по АЧС в Нижегородской области

Ситуация с распространением инфекционных заболеваний животных в 2020 году оставалась напряженной в Нижегородской области, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Ведомство ожидает, что в 2021 году ситуация будет только ухудшаться.

В прошлом году в регионе зарегистрировали 21 вспышку бешенства, 13 случаев африканской чумы свиней (АЧС), 17 случаев заражения лейкозом (в 2021 году – еще семь случаев), четыре вспышки орнитоза, и две вспышки пастереллеза.

В управлении Россельхознадзора отмечают, что в 2021 году обстановка будет только ухудшаться, в частности по АЧС. «Особую обеспокоенность по АЧС вызывает ситуация по промышленным свинокомплексам ННПП и ННПП-2 (Большемурашкинский район) и вновь вводимые на территории Сергачского и Ардатовского районов»,— сообщили в ведомстве. Там добавили, что проводят проверки на данных комплексах и в личных хозяйствах нижегородцев: «Управление обеспокоено наличием природных очагов АЧС в популяции кабанов и не исключает возможность заноса вируса АЧС на свинокомплексы в 2021 году».

Как ранее сообщалось, в этом году вспышку АЧС зарегистрировали в Пильнинском районе.

Анастасия Еремина