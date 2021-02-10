Норильск получит 217,6 млрд рублей на социально-экономическое развития города

На социально-экономическое развитие Норильска до 2035 года планируется направить 217,6 млрд руб., рассказал председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин.

По его словам, проект, предполагает решение вопроса реновации жилищного фонда города и модернизацию коммунального хозяйства, социальной инфраструктуры. В течение 15 лет предполагается провести 78 мероприятий.

Для реализации плана развития города планируется привлечь федеральный, региональный и муниципальный бюджеты, а также средства компании «Норникель». На данный момент точно неизвестно, какие источники в какой степени будут использованы для реализации проекта.

Ранее глава Норильска Дмитрий Карасев в своем письме к заместителю председателя правительства Красноярского края Анатолию Цыкалову отметил, что «появление несогласованных мероприятий без подтверждения источников финансирования может сформировать у норильчан ожидания, не подкрепленные действиями органов власти».

Даниил Тарабукин