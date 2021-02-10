В Платове самолет Самара — Ростов развернуло из-за обледенения полосы

Волго-Донская транспортная прокуратура инициировала проверку работы наземных служб аэропорта Платов. Причиной стало обледенение полосы и длительное нахождение пассажиров на борту. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, 9 февраля самолет авиакомпании «Азимут» сообщением Самара — Ростов-на-Дону совершило посадку в аэропорту Платов. После посадки и освобождения взлетно-посадочной полосы для руления судно развернуло на 70 градусов из-за обледенения. На борту находились 93 пассажира: в течение часа они ожидали подачу трапа.

Как сообщили “Ъ-Юг” в пресс-службе Платова, аэропорт работал в штатном режиме: поддерживал летную годность аэродрома, обеспечивая прием и выпуск воздушных судов.

Наталья Шинкарева