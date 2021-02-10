Самарская область заняла седьмое место в России по числу новых зараженных COVID-19 за сутки

Самарская область заняла седьмое место среди субъектов РФ по числу новых зараженных COVID-19 за сутки. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в регионе 10 февраля выявлено 302 заболевших коронавирусом.

За последние сутки большее число зараженных выявлено только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской и Ростовской областях. Всего за время пандемии в Самарской области были зафиксированы 43312 фактов заражения COVID-19. По этому показателю регион занимает четвертое место в ПФО.

Андрей Сазонов