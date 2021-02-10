«Работа основана на наблюдении за Луной»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, что художница Фиби Хуэй подготовила для ярмарки Art Basel.

О проекте Audemars Piguet Art Comission я уже не раз рассказывала. Напомню, эта культурная инициатива швейцарского часового бренда заключается в том, что каждый год он приглашает независимого куратора, а тот выбирает современного художника. При финансовой и не только поддержке Audemars Piguet последний может создать масштабную работу, которую потом представляют в дни одной из ярмарок Art Basel.

В нынешнем году художником проекта стала Фиби Хуэй из Гонконга, куратором — Ин Кхуок, также из Гонконга. Известна широкой публике Хуэй, например, по работе над павильоном района на Венецианской биеннале 2017 года. Новая работа, созданная для арт-комиссии, называется «Луна покидает нас». Основана она на наблюдении за Луной, а в Audemars Piguet очень любят проекты, в которых искусство тесно связано с наукой. Проект станет пятым в рамках арт-комиссии и первым, который покажут в дни гонконгской ярмарки Art Basel. Раньше их показывали или в Базеле, или в Майами. Так что в этом году, если повезет, будет шанс увидеть проект раньше — уже весной.