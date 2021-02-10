Краевая инфекционная больница может переехать в новое здание до конца года

Сегодня в прямом эфире телеканала «Вести-Пермь» губернатор Пермского края Дмитрий Махонин раскрыл подробности проекта по строительству нового здания инфекционной больницы. «Мы приняли концептуальное решение, что за основу возьмем проект, реализованный в Татарстане, но не полностью — у нас будет две очереди. Первую очередь планируется построить в этом году, вторую очередь и вспомогательные помещения — сделать в следующем»,— рассказал глава региона. По его словам, уже в этом году, сразу после ввода в эксплуатацию первой очереди, инфекционная больница сможет переехать из центра города.

Напомним, новое здание инфекционной больницы планируется разместить на участке по ул. Космонавта Леонова, 84, недалеко от Центра профилактики СПИД. Ранее проект предполагалось реализовать с привлечением частных инвестиций, потенциальным инвестором выступала федеральная ГК «МедИнвестГрупп». Однако вчера краевое правительство сообщило, что медучреждение будет строиться за счет бюджетных средств. В минстрое Прикамья пояснили, что такое решение было принято с целью ускорить строительство.

Для сокращения сроков строительства решено также использовать проект повторного применения. Достигнута договоренность безвозмездно использовать проект Республиканской клинической инфекционной больницы, построенной в Казани. Приступить к проектным работам планируется во II квартале этого года.

Расходы на возведение больницы уже предусмотрены поправками к региональному бюджету, внесенными губернатором в заксобрание Прикамья. Согласно пояснительной записке к законопроекту, в 2021 году предлагается выделить 180,6 млн руб., в 2022-м — 1 млрд, в 2023-м — 682 млн, в 2024 году — 467 млн руб. Предлагаемые изменения в бюджет будут рассмотрены на февральском пленарном заседании краевого парламента.