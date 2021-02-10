Набережную Плещеева озера благоустроят за 80 млн рублей

В городе Переславле-Залесском Ярославской области началась подготовка к благоустройству прибрежной зоны Плещеева озера, сообщили в региональном департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов. В сообщении отмечается, что проект благоустройства прибрежной зоны Плещеева озера стал победителем Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, проводимого в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На реализацию проекта из федерального бюджета выделено 80 млн руб.

По проекту на набережной планируется разместить игровые и спортивные площадки, а также место для проведения городских мероприятий. На пляже будут установлены раздевалки, навесы с шезлонгами. Также на участке набережной, включенной в проект, заменят покрытие, сделают освещение и велодорожку. Помимо прочего, планируется обустроить территорию с круговым движением, автобусной остановкой и павильоном проката. Работы по благоустройству прибрежной зоны Плещеева озера планируется завершить в сентябре 2021 года.

И. о. директора департамента Мария Сачкова отметила, что в этом году в Ярославской области будут реализованы четыре проекта-победителя конкурса. Кроме Переславля, проекты по благоустройству будут реализованы в Угличе, Тутаеве и Пошехонье.

«На эти цели из федерального бюджета выделено 280 млн руб.»,— уточнила госпожа Сачкова.

Дарья Сабаева