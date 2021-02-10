Аэропорт Хитроу начал взимать с пассажиров дополнительный сбор из-за пандемии

Вылет из лондонского аэропорта Хитроу стал обходиться пассажирам на £8,9 ($12,2) дороже, сообщает The Times. Теперь в их билетах появился новый сбор, который сам аэропорт называет временным из-за пандемии COVID-19.

Аэропорт начал взимать с пассажиров плату за предоставление различных услуг, таких как обработка багажа, стойки регистрации авиакомпаний и коммунальные услуги. Впрочем, как пояснил представитель Хитроу, на самом деле этот сбор не является новым. Просто раньше плата за эти услуги взималась с авиакомпаний в виде годового налога, которые обычно так же перекладывали эту статью своих расходов на пассажиров. Теперь же налог будет взиматься с каждого пассажира напрямую.

«Плата за пользование этими услугами рассчитывается исключительно для покрытия расходов на их предоставление — Хитроу получает абсолютно нулевую прибыль от этих услуг. Чтобы гарантировать, что это останется так, плата тщательно контролируется Управлением гражданской авиации (CAA), а также тщательно изучается и согласовывается с пользователями аэропортов ежегодно, как это было и в случае со сбором в этом году. Стоимость на одного пассажира для покрытия этих услуг, естественно, колеблется в зависимости от количества пассажиров, пользующихся аэропортом»,— говорится в заявлении аэропорта.

Пассажиропоток Хитроу по итогам девяти первых месяцев прошлого года обвалился на 84%, а потому резко вырос и размер этого налога. Таким образом управляющая компания пытается восстановиться от финансовых убытков, достигших по итогам девяти месяцев £1,5 млрд. Представитель аэропорта отметил, что сумма сбора может еще измениться в нынешнем году, если того потребует ситуация. При этом он заявил, что сбор с пассажиров прекратится, как только пассажиропоток аэропорта восстановится.

Кирилл Сарханянц