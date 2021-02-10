В Волгограде задержали подозреваемого в попытке сбыта 2,5 кг сильнодействующих наркотиков

В Волгограде сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). По данному факту возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Как уточнили в ведомстве, 33-летний мужчина с октября 2020 года выполнял функцию закладчика наркотиков для последующего их сбыта в Волгограде. Подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов в Дзержинском районе города. В ходе досмотра и обысков оперативники обнаружили и изъяли у злоумышленника электронные весы, упаковочный материал и свертки с запрещенными веществами, которыми являются N-метилэфедрон, амфетамин, мефедрон и марихуана. Общий вес наркотиков составил более 2,5 кг.

Мужчина свою вину признал. За данные преступления предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы, уточняют в управлении.

Мария Шахрай