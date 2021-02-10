В Оренбуржье в течение двух недель снижается прирост числа зараженных COVID-19

В Оренбуржье зафиксировано 140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за 24 часа. Прирост числа заболевших снижается в регионе снижается в течение последних двух недель. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в регионе число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 35 586. Умерли 524 человека, в том числе шесть пациентов за последние сутки.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на шестом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областей, а также Пермского края.

Андрей Сазонов