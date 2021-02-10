Березниковский «Азот» увеличил финансирование экологических проектов на 30 млн рублей

Объем инвестиций в экологические программы филиала «Азот» АО «ОХК „УРАЛХИМ“» составил в прошлом году 141,8 млн руб., что на 30 млн руб. больше, чем в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Помимо модернизации оборудования, на «Азоте» начали работу над программой автоматического контроля выбросов в атмосферу. Программа будет передавать необходимую информацию в государственный реестр промышленных объектов.

АО «ОХК „УРАЛХИМ“» — одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагающая мощностями для производства 3 млн тонн аммиака, 3 млн тонн аммиачной селитры и ее производных, 1,2 млн тонн карбамида, 1 млн тонн фосфорных и сложных удобрений в год. АО «ОХК „УРАЛХИМ“» занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, второе место — по выпуску аммиака и карбамида. В составе основных производственных активов АО «ОХК „УРАЛХИМ“» — филиал «Азот», г. Березники, Пермский край; филиал «ПМУ», г. Пермь; филиал «КЧХК» в г. Кирово-Чепецке Кировской области; АО «Воскресенские минеральные удобрения», г. Воскресенск, Московская область.