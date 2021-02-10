В Башкирии от COVID-19 умерли еще четыре человека

В Башкирии за минувшие сутки было выявлено 163 заболевших коронавирусом, сообщило региональное министерство здравоохранения. Общее количество заразившихся COVID-19 достигло 25 894 человек. В стационарах проходят лечение 316 пациентов, в том числе 37 — в тяжелом состоянии, шестеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 5644 человека проходят лечение амбулаторно. За сутки зарегистрировано четыре случая смерти от COVID-19. Всего в республике с начала пандемии от коронавируса умерли 214 человека.

За прошедшие сутки диагностировано 175 случаев заболевания внебольничной пневмонией.

Майя Иванова