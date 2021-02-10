Ростовчанин перевел 1,5 млн рублей лжеэкстрасенсам за решение семейной проблемы

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) после обращения жителя Ростова. Он сообщил рассказал, что обратился к лжеэкстрасенсам, которые обещали за деньги решить его семейную проблему. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным ведомства, ростовчанин через интернет-сайт обратился за помощью к специалистам, которые якобы обладали магическими способностями. Они заверили его, что с помощью ритуалов смогут решить его семейную проблему. Мужчина оставил свои контакты, затем связался «экстрасенс». В течение двух месяцев мужчина перевел 1,5 млн руб., однако проблема не была решена. В результате лжеэкстрасенс перестал выходить на связь.

Наталья Шинкарева