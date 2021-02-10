В Татарстане число заражений коронавирусом снизилось до 79 в сутки

В Татарстане за последние сутки, к 10 декабря, зарегистрировали 79 новых случаев заражения COVID-19, сообщил минздрав региона. 26 человек госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно.

Среди новых заболевших нет детей, 30 человек – в возрасте от 60 лет.

В том числе в Казани выявлено 52 случая инфицирования, в Зеленодольском районе – 6, в Буинском районе и Набережных Челнах – по 4, еще в восьми районах – по 1-2 случая.

Всего на 10 февраля в Татарстане зарегистрировано 16 879 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 13 427 человек, в том числе 118 — за минувшие сутки. 293 человека умерли.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"