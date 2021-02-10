Курское управление ФСИН возглавил Сергей Коновалов

Начальником курского управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) с 8 февраля назначен Сергей Коновалов. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации — господин Коновалов был 9 февраля представлен губернатору Роману Старовойту.

Сергей Коновалов в этой должности сменил Владимира Назарова, возглавлявшего курское УФСИН в 2013–2020 годах и вышедшего прошлой весной на пенсию. Господин Коновалов работал в МВД и занимал «различные должности оперативно-начальствующего состава» в системе исполнения наказаний Тюменской области. До назначения в Курск был первым заместителем начальника УФСИН по Москве.

Представлявший нового начальника генерал-майор внутренней службы ФСИН России Игорь Вединяпин отметил, что Сергей Коновалов проработал в уголовно-исполнительной системе «больше 23 лет» и прошел большую практическую школу: «Причем на должностях почти всех учреждений уголовно-исполнительной системы — исправительных колоний, лечебно-исправительных учреждений, воспитательной колонии, возглавлял следственный изолятор».

Владимир Зоркий