Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, как работает монобрендовая автомобильная студия в «Москва-Сити».

Монобрендовые автомобильные студии, расположенные в деловых центрах или так называемых «бутиковых зонах» — тренд последних нескольких лет. Во-первых, так реализуется близость к потенциальному клиенту, потому что не каждый из них готов ехать в дилерский центр, который часто находится на окраине города. Во-вторых, даже самый большой шоурум не всегда способен вместить весь модельный ряд марки. А здесь машину даже можно не показывать, достаточно больших мониторов, а образцы кожи и другого декора можно посмотреть и потрогать.

В шоуруме Genesis Lounge, открывшемся летом позапрошлого года на территории «Москва-Сити», автомобили не только есть — по предварительной записи можно договориться об их тест-драйве. Просторный лаунж имеет два уровня, в дизайне преобладает минимализм, так что ничто не помешает познакомиться с автомобилем самостоятельно или призвать на помощь консультанта. С ноября в шоуруме экспонируется самые последние новинки бренда. Это первый кроссовер в линейке марки Genesis GV80 и бизнес-седан G80 третьего поколения. Оба автомобиля представлены в топовой комплектации Elite с бензиновым 380-сильным 3,5-литровым двигателем с турбонаддувом. Это позволит показать гостям шоурума максимальный уровень оснащения моделей и наивысшее качество отделки.

Экспозиция Genesis Lounge постоянно обновляется. Так что в обозримом будущем будем ждать там самую последнюю новинку марки — среднеразмерный городской кроссовер GV70, онлайн-премьера которого состоялась в минувшем декабре. Ориентированный на водителя интерьер GV70, создан с особым вниманием к деталям в соответствии с корейской архитектурной философией «красоты свободного пространства». А из технических новшеств отметим Launch Control: систему, позволяющую максимально быстро и эффектно стартовать с места.

Шоурум Genesis Lounge открыт каждый день до десяти вечера. Свое посещение можно спланировать, позвонив по телефону, который есть на сайте.