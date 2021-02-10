В Челябинской и Курганской областях ожидают ночные морозы до -36 градусов

В ночь с 10 на 11 февраля в Челябинской и Курганской областях синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до -36 градусов Цельсия. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральных дорог «Южный Урал».

Водителей просят учитывать прогноз при планировании поездок, быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим. На федеральных трассах круглосуточно дежурят дорожные службы. Список пунктов обогрева и питания в Челябинской и Курганской областях опубликован на официальном сайте Упрдор «Южный Урал».