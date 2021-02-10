Лжесотрудники банка похитили у студента из Ижевска почти 500 тысяч рублей

У 19-летнего студента колледжа из Ижевска похитили 480 тыс. руб. под предлогом предотвращения попытки незаконного получения на его имя кредита. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по Удмурти.

Установлено, что потерпевшему звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банка. Первый звонивший сообщил, что на имя студента незаконно оформлен кредит. Следующая злоумышленница сообщила, что по факту оформления на его имя кредита возбуждено уголовное дело. Следуя указаниям очередного звонившего студент оформил кредит на свое имя в указанном ему отделении банка, обналичил деньги в другом отделении, а затем перевел их на указанные лжесотрудником банка счета через банкомат торгового центра.