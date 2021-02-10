Количество эскроу-счетов в Свердловской области выросло в семь раз — до 11 тысяч

В январе количество счетов эскроу в Свердловской области превысило 11 тыс., что в семь раз больше, чем в январе 2019 года, сообщила пресс-служба Уральского ГУ Банка России. В то же время общий объем эскроу-счетов в регионе вырос в восемь раз и составил 36 млрд руб.

Наибольшее количество счетов для приобретения квартир по схеме долевого строительства жители региона открыли в октябре 2020 года — более 1,8 тыс. на общую сумму 5,7 млрд руб. По данным управления Центробанка, за год было раскрыто 1,5 тыс. счетов на сумму 4,5 млрд руб. Сейчас в среднем на счете дольщика находится 3,1 млн руб.

Напомним, уральские застройщики стали переходить на формат проектного финансирования с использованием эскроу-счетов с июля 2019 года. «В прошлом году в Свердловской области объем строительства, финансируемого по этой схеме, уже превысил объем жилья, возводимого по старым правилам», — сказал эксперт Уральского ГУ Банка России Сергей Горбунов.

Количество договоров проектного финансирования, заключенных между банками и строительными компаниями, за 2020 год выросло в два раза и составило 86. Как сообщила пресс-служба управления Банка России, совокупный кредитный лимит по ним вырос в три раза и составил 65 млрд руб.

Михаил Мананников