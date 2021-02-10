На Ставрополье фермера заподозрили в мошенничестве с получением субсидии

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 50-летнего фермера из Ставропольского края. Правоохранители подозревают мужчину в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Согласно версии следствия, в 2020 году глава крестьянско-фермерского хозяйства представил в министерство сельского хозяйства Ставропольского края документы с ложными сведениями о выращенных им в 2019 году овощах. С помощью этого он смог получить субсидию на возмещение части затрат на агротехнологические работы. Сумма ущерба, причиненная бюджету Ставропольского края, составила более 300 тыс. руб.

Наталья Шинкарева