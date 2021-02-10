Ярославцы за год приобрели в ипотеку квартиры почти на 26 млрд рублей

В 2020 году жителям Ярославской области выдано более 13,3 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 25,8 млрд руб., сообщили в пресс-службе ярославского отделения Банка России. В сообщении отмечается, что данный показатель на 30% выше уровня 2019 года.

По данным пресс-службы, средний размер ипотечного кредита в регионе в 2020 году составил 1,9 млн руб., со средним сроком погашения в 18,2 года. С учетом ранее полученной жителями области ипотеки, общий объем ипотечных кредитов в Ярославской области на начало 2021 года составлял 55,4 млрд руб. В региональном отделении Банка России отметили, что 99% ипотечных кредитов ярославские заемщики гасят без задержек.

По словам управляющего ярославским отделением Банка России Владимира Алексеева, уровень ипотеки в прошлом году показывал рост даже в условиях пандемии.

«Несмотря на все сложности прошедшего года мы отмечаем значительный рост ипотечного рынка в регионе, который был обусловлен, прежде всего, действием государственной льготной программы, принятой как мера поддержки для граждан и строительной отрасли. Цифры говорят о том, что многим ярославцам эта программа помогла решить свой квартирный вопрос, а жилищное строительство в Ярославле развивается»,— рассказал господин Алексеев.

В Банке России отметили, что ипотечный рынок активизировался, в том числе, благодаря новой системе финансирования строительства жилья, которая защищает права дольщиков. На начало 2021 года жители Ярославской области открыли в банках более 1,1 тыс. эскроу-счетов, на общую сумму 2,9 млрд руб. Первые 350 дольщиков уже получили новые квартиры, построенные по этой схеме.

Антон Антонов