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Саратовская область получит почти 30 млн рублей на развитие промышленности

Саратовская область получит федеральную поддержку в размере около 29 млн руб. на развитие промышленности в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства промышленности и энергетики области.

В 2021 году в регион впервые будет привлечено федеральное софинансирование по данной мере поддержки. Федеральные средства направят на финансовое обеспечение деятельности (докапитализацию) регионального фонда развития промышленности Саратовской области, а также на возмещение части затрат промышленным предприятиям, связанных с приобретением нового оборудования.

Мария Шахрай


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