В Черноземье за сутки от последствий коронавируса умерли 37 человек

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в регионах Черноземья выявлено 1 123 новых случаев заболевания. С начала пандемии COVID-19 обнаружен у 193,64 тыс. человек. Из них выздоровели 172,39 тыс. (1 378 за последние сутки). Количество новых летальных случаев составило 37: в Воронежской области скончались 22 человека, в Белгородской — пять, в Орловской — четыре, в Тамбовской — три, в Липецкой — два, в Курской — один. Всего с марта 2019 года умерли 3 594 пациентов с коронавирусом.

В Белгородской области — 166 новых диагнозов (всего 29,12 тыс.). Выздоровели 186 человек (всего 26,24 тыс.). За все время пандемии скончались 420 пациентов.

В Воронежской области — 362 новых диагноза (всего 61,91 тыс.). Выздоровели 367 человек (всего 55,66 тыс.). За все время пандемии скончались 1 696 пациентов.

В Курской области — 171 новый диагноз (всего 28 тыс.). Выздоровели 173 человека (24,73 тыс.). За все время пандемии скончались 389 пациентов.

В Липецкой области — 142 новых диагноза (всего 22,37 тыс.). Выздоровели 237 человек (18,65 тыс.). За все время пандемии скончались 383 пациентов.

В Орловской области — 146 новых диагнозов (всего 28,27 тыс.) Выздоровели 157 человек (25,21 тыс.). За все время пандемии скончались 369 пациентов.

В Тамбовской области — 136 новых диагнозов (всего 23,97 тыс.). Выздоровели 258 человек (21,89 тыс.). За все время пандемии скончались 283 пациента.

Александр Прытков