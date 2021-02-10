ЗакС Петербурга отклонил три федеральных инициативы оппозиции

Большинство парламентариев в Законодательном собрании Петербурга отказалось включить в повестку дня обсуждение трех инициатив оппозиционных депутатов. За каждую из них проголосовало не более десяти человек.

Первую, об увеличении пенсий участникам Великой Отечественной войны до 200 тысяч рублей, представил депутат Максим Резник. «Ветеранам надо достойно платить, а не использовать в судилище над Навальным»,— сказал он. Изначально подобный законопроект предлагал властям именно Алексей Навальный. Инициативу поддержали только четыре фракции — все, кроме ЛДПР и «Единой России». Поименное голосование по данному вопросу также не прошло.

Далее со своей инициативой выступила Партия Роста в лице лидера фракции Оксаны Дмитриевой. Она предлагала вернуть пенсионный возраст к прежним значениям: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. «Повышение возраста не имело ни демографических, ни экономических причин»,— отметила она. За включение вопроса в повестку проголосовало 9 депутатов.

Третьим предложением была инициатива «Справедливой России». Фракция считает необходимым отменить норму закона, которая лишает пассивного избирательного права тех, кто дважды нес ответственность за участие в несогласованных митингах. Данный проект также не был поддержан большинством парламентариев.

Олег Дилимбетов