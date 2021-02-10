На Кубани выявлено 176 новых случаев COVID-19

В Краснодарском крае коронавирусная инфекция в течение суток выявлена у 176 человек, сообщает администрация края, количество выздоровевших – 352 человека, скончались 17 пациентов с диагнозом COVID-19. За время пандемии в регионе заболели 35497 человек, выздоровели 27564 человека.

Максимальный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией – в Краснодаре (51 человек), в Сочи – 11 заболевших, в Горячем Ключе и Анапе – по семь новых случаев. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения – 625,4. Всего за время пандемии на Кубани скончались 1644 пациента с коронавирусом.

Анна Перова, Краснодар