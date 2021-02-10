Башкирские депутаты попросят Госдуму ужесточить наказание за неисправные теплосчетчики

Депутаты Курултая Башкирии предложат Госдуме внести в федеральный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) поправки об ужесточении ответственности за несвоевременный ремонт и замену счетчиков учета теплоэнергии.

Автор законопроекта — депутат фракции ЛДПР Ринат Зайнуллин, возглавляющий экспертный совет по развитию ЖКХ при комитете Курултая по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Комитет вчера одобрил законодательную инициативу господина Зайнуллина. В ближайшее время Курултай намерен направить проект в Совет законодателей при Федеральном собрании России для возможного дальнейшего рассмотрения в Госдуме.

Башкирские депутаты предлагают внести поправки в ч.12 ст.9.16 КоАП о нарушении законодательства об энергосбережении. Они предлагают наказывать за «необоснованный отказ или уклонение» от установки, замены и эксплуатации приборов учета энергоресурсов дисквалификацией на срок от 1,5 до 3 лет и штрафами от 100 до 200 тыс. руб. для должностных лиц и от 300 до 350 тыс. руб. для юридических лиц. Действующая редакция кодекса предполагает наказание в виде штрафа от 20 до 100 тыс. руб.

В пояснительной записке к проекту говорится, что жители Башкирии массово жалуются на неисправные общедомовые теплосчетчики, в результате некорректной работы которых они получают квитанции с завышенными платежами за отопление. Ответственность ресурсоснабжающих организаций за сломанные теплосчетчики в настоящее время, как отмечает автор законопроекта, «несоразмерно мала» по сравнению с возможным ущербом, который может быть нанесен гражданам в случае поломки теплосчетчика.

Господин Зайнуллин рассказал "Ъ-Уфа", что начал работу над проектом еще в прошлом году, но не решился его вносить, так как «мера бы вызвала огромный поток штрафов». Однако, как отметил депутат, «ситуация не изменилась» и теперь законодатели «не видят другого выхода».

Дарья Кучеренко