На ТОСЭР Невинномысска заработало новое предприятие

В Невинномысске Ставропольского края на Территории социально-экономического развития начала работать первая промышленная линия ООО «Металлоизделия», которая входит в состав ГК «Стилсофт». Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Инвестиции в проект составили 116 млн руб. На первой линии производства создано 35 новых рабочих мест.

Отмечается, что ООО «Металлоизделия» начало работу в 2018 году на площадке

индустриального регпарка «Мастер» в Ставрополе. В 2020 году прошлом году там была начата реализация проекта «Производство инженерных средств охраны периметра». «В связи с растущими объёмами и необходимостью расширения производства предприятие сменило адрес прописки на ТОСЭР Невинномысск и сможет пользоваться преференциями резидента территории опережающего экономического развития»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева