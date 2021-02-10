Аналитики сообщили об ускорении роста аудитории платного ТВ в России на 25%

Аудитория платного телевидения в России по итогам 2020 года, по предварительным данным, составила 44,8 млн домохозяйств, говорится в исследовании информационного аналитического агентства TelecomDaily. Число новых абонентов выросло на на 817 тыс., что на 25% больше, чем прирост в 2019 году.

Средний чек на одного абонента составил 195 руб. в месяц без НДС. Лидеры на рынке платного телевидения — «Триколор», «Ростелеком», МТС, «ЭР-Телеком» и «Орион». На них пришлось 75% исходя из количества подключенных домохозяйств.

Представители операторов платного ТВ среди факторов роста аудитории назвали пандемию коронавируса, создание эксклюзивного контента, каналы в формате Ultra HD, развитие услуг в регионах.

Минцифры (ранее называлось Минкомсвязь) прогнозировало в 2020 году падение рынка платного ТВ в России на 10%. Потери оценивались в 10 млрд руб. Основной причиной падения называли акции на фоне пандемии, благодаря которым клиенты получили доступ к большому количеству бесплатного контента.

Подробности — в материале “Ъ” «Россияне переключат платные каналы».