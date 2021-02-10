Увеличение штрафов продвигается по чтениям

Штрафы за нарушения на митингах могут вырасти вчетверо. За первое неповиновение силовикам придется заплатить до 4 тыс. руб., повторное нарушение обойдется в 20 тыс. Такие максимальные штрафы прописаны в законопроекте, который Госдума поддержала во втором, основном чтении. Альтернативное наказание вырастет вдвое — до 30 суток административного ареста, если новые правила вступят в силу. Также в статью вписывают обязательные работы: до 120 часов за первое нарушение и до 200 часов за повторное.

Власти ожидают новой волны протестов перед выборами в Госдуму и заранее хотят повысить цену участия в них, считает президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко: «Это системная работа, которая ведется на протяжении нескольких лет. Подкручивают, подкручивают чуть-чуть гаечки, собственно, эта линия и продолжается с прицелом на то, что, видимо, пик потенциальных протестных акций придется на сентябрь-октябрь этого года. Для московской публики, может быть, штраф 4 тыс. и не очень чувствителен, а где-нибудь в провинции, в небольшом городке это серьезный удар по бюджету. Поэтому кратное увеличение штрафов я считаю достаточно ощутимым и заметным. Эффективность любых ограничительных мер, административных наказаний вторична относительно повестки дня и ситуации в стране. В случае, например, серьезных социально-экономических проблем все равно будет расти протестная активность, вне зависимости от того, какие там штрафы».

Единоросс Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроект о штрафах в конце прошлого года. С тех пор правоприменительная практика изменилась. После возвращения Алексея Навального в Россию и его задержания прошли три многотысячные акции протеста, и, по данным «ОВД-Инфо», больше тысячи задержанных получили административный арест, а не штрафы. Протестующие пытаются противопоставить наказаниям свою сеть гражданской поддержки, отмечает директор центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин: «Вопрос еще в том, удастся ли эти штрафы взымать. Кроме того, оппозиция формирует сети гражданской солидарности, взаимопомощи и юридической помощи, что-то пытается отвечать на это. Есть закономерность: если общество все-таки считает власть легитимной, то, когда власть усиливает нажим на общество, на протестующих, обществу это не нравится, но в целом оно вынуждено с этим смириться и снизить уровень протестной активности. Так было в России после протестов 2011-2012 года. А вот если легитимность власти в обществе низкая, то абсолютно те же самые меры по усилению прессинга могут привести к новому всплеску протеста. Самый яркий пример — это Белоруссия в первые несколько дней после выборов».

Депутаты предлагают также жестче контролировать сбор и расходование денег на митинги. За нарушения предполагается штраф до 20 тыс. руб. для граждан и до 200 тыс. для юридических лиц.

Сергей Гусев