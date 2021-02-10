Власти Удмуртии определили прожиточный минимум на 2021 год

Величина прожиточного минимума на 2021 год составит 10645 руб., что на 331 руб. больше значения четвертого квартала 2020 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы и правительства Удмуртии.

Так, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 11,08 тыс. руб., что на 150 руб. больше показателя четвертого квартала 2020 года. Значение для пенсионеров составит 8,91 тыс. руб., для детей —10,67 тыс. руб. Это на 574 руб. и на 240 руб. соответственно больше, чем в четвертом квартале прошлого года.