В Ярославской области от коронавируса скончались четверо мужчин и 173 человека заболели

В Ярославской области за сутки произошло четыре смерти от коронавируса. Скончались мужчины 1947, 1954 годов рождения и двое мужчин 1960 года рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 173 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 171 человек выздоровел и выписан из больниц.

Всего по данным на 10 февраля, в регионе официально подтверждено 29920 случаев заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 28150 человек выздоровели. 341 пациент скончался. В больницы госпитализировано 1156 человек, из них 643 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 513 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 15095 человек. На втором месте Рыбинск — 3583 человека, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1655 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 218, 195 и 150 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2800 тестов на COVID-19. На карантине находятся 7702 человека, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов