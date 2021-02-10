Зарплата курьера в Казани достигает 110 тысяч рублей

Работодатели в Казани — курьерские и транспортные компании, сервисы доставки, кадровые агентства – предлагают курьерам до 110 тыс. руб. в месяц, сообщил сервис поиска работы SuperJob.

Он отмечает, что в феврале количество вакансий курьеров по сравнению с январем выросло в 4,8 раза.

Сервис приводит топ-3 предложений в Казани, который возглавляет работа автокурьером в «Яндекс доставке» с зарплатой до 110 тыс. руб. в месяц, предполагающую перевозки малогабаритного груза (до 10 кг.). Работодатель утверждает, что при комиссии, которая может достигать 22%, средний заработок в час составит 360 руб.

На втором месте неназванный работодатель с предложением «средней зарплаты при полной занятости» 70 тыс. руб. соискателям с «хорошим навыком управления велосипедом/самокатом». Компания обещает предоставить инвентарь для работы – «самокат/велосипед, короб, дождевик и пр.»

Замыкает топ-3 вакансия курьера на личном автомобиле с зарплатой 38-42 тыс. руб. в месяц. Первым требованием к соискателю является «отличное знание Казани».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"