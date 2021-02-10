Собственные доходы краевого бюджета восстановились до уровня начала 2020 года

На первое февраля 2021 года в краевой бюджет поступило 4,6 млрд собственных доходов. Об этом сообщается на сайте министерства финансов Пермского края. По налогу на прибыль организаций в краевую казну поступило 1,3 млрд руб., по налогу на доходы физических лиц – 1,8 млрд руб. Платежи по акцизам составили 880,9 млн руб. В том числе, 549,3 млн руб. – по акцизам на нефтепродукты.

Отметим, что собственные доходы бюджета Прикамья вернулись на уровень начала прошлого года. Для сравнения, на 1 февраля 2020 года в региональный бюджет поступило 4,8 млрд руб.