На Дону выявили 349 новых случаев коронавируса

Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Ростовской области составил 349 случае, сообщает пресс-служба губернатора. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Ростове — 126. В Таганроге выявлено 13 случаев, в Азовском районе — 11, в Неклиновском и Сальском районах — по 10, в Батайске, Новочеркасске и Егорлыкском районе — по девять, в Гуково — восемь, в Шахтах, Белокалитвинском, Миллеровском и Мясниковском районах — по семь, в Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Зерноградском, Кагальницком, Константиновском, Красносулинском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Семикаракорском, Тарасовском, Тацинском районах — по пять. По четыре случая выявлено в Новошахтинске, Багаевском, Зимовниковском, Морозовском, Чертковском районах, по три — в Аксайском, Заветинском, Каменском, Обливском, Орловском, Песчанокопском, Ремонтненском и Цимлянском районах, по два — в Азове, Зверево, Волгодонском, Дубовском, Октябрьском и Пролетарском районах, по одному — в Донецке, Верхнедонском, Веселовском, Куйбышевском и Шолоховском районах.

За прошедшие сутки в области выздоровел 391 человек. Скончались 24 человека.

По состоянию на утро 10 февраля количество инфицированных в области превысило 67,3 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1602. Коэффициент распространения инфекции — 0,96. За весь период пандемии выздоровели более 57,4 тыс. человек, умерли 2 857 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 2,1 тыс. человек.

Наталья Шинкарева