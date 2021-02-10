В Москве задержали членов «Свидетелей Иеговы»

В Москве задержали организаторов и участников организации «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» (признана экстремистской и запрещена в РФ), сообщается на сайте московского управления СКР. Возбуждено уголовное дело об организации экстремистской организации (ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ). По 16 адресам в столице прошли обыски. Точное количество задержанных СКР не уточняет.

По версии следствия, с сентября 2017 года люди, знавшие о признании «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, организовали ее подразделение на севере Москвы. Встречи проходили в одной из квартир на ул. Дыбенко. Участники организации читали религиозную литературу «и осуществляли другие действия, характерные для данного объединения», проводили онлайн-собрания, сообщил СКР.