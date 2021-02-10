На Ямале свернули два отделения для лечения больных COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) свернули два отделения для лечения больных с коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства округа. Так, полностью закрываются отделения, развернутые на площадях Лабытнангской и Муравленковской городских больниц. 10 коек сокращаются в Надымской центральной районной больнице. Отмечается, что это связано со снижением потребности городов в коечном фонде. Всего в окружных больницах на данный момент свободно около 30% коек.

«Пациенты города Лабытнанги при необходимости будут направляться на лечение в Салехардскую окружную клиническую больницу, пациенты Муравленко — в окружной СПИД-Центр города Ноябрьска», — отметили в пресс-службе. В случае роста заболеваемости COVID-19 отделения вновь будут перепрофилированы для больных коронавирусом.

На сегодняшний день в регионе развернуто 469 коек для больных коронавирусом, занято из них – 318. Резерв составляет 32,2%.

С начала пандемии на Ямале зарегистрировано 36 237 случаев COVID-19. Более 33 тыс. пациентов выздоровели, 388 человек скончались.