В Тюменской области выявили еще 125 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Тюменской области зарегистрировали 125 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксирован 29 551 случай заболевания COVID-19. Более 27 тыс. пациентов выздоровели, 262 человека скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 14 494 новых случая заболевания COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 4 012 710 человек, более 3,4 млн пациентов выздоровели, 78 134 человека скончались.