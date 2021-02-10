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На Ямале подтвердили 62 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) зарегистрировали 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

Согласно данным центра, Ямал относится к регионам с наименьшим темпом суточного прироста заболеваемости — 0,2%. С начала пандемии в округе выявлено 36 237 случаев COVID-19. Более 33 тыс. пациентов выздоровели, 388 человек скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 14 494 новых случая заболевания COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 4 012 710 человек, более 3,4 млн пациентов выздоровели, 78 134 человека скончались.

Михаил Мананников


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